A semnat! Arlauskis a revenit în Liga 1 și va lupta pentru titlu

21:50

Ilie Poenaru (45 de ani), antrenorul celor de la UTA, a fost dezamăgit de modul în care elevii lui au gestionat primele 45 de minute ale remizei cu Chindia, scor 1-1. Ilie Poenaru, după UTA - Chindia 1-1„Trebuie să ne batem, să câștigăm mingea a doua și să deschidem spre zonele laterale. Nu am făcut asta. Am avut un joc mai mult de așteptare, dar nu știu ce așteptam. O repriză slabă! Nu ne-am creat ocazii, nu am pus probleme. Nu am înțeles de ce am fost crispați. ...