BANC | Bulă și Ștrulă, la o bere: „Dacă ar fi vreodată să împărțim aceeași femeie, care ai vrea să fie: soția mea sau a ta?”

11:10

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a lovit sâmbătă Creta, a anunţat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC). Seismul a avut magnitudinea de 5,8, potrivit EMSC. Epicentrul cutremurului a fost în Creta și s-a produs la o adâncime […] The post Cutremur puternic în insula Creta! Ce magnitudine a avut seismul appeared first on Cancan.