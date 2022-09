Canotajul românesc are viitor! 9 medalii la Europenele U23 din Belgia

11:00

Momente tensionate la US Open. Un individ înarmat a încercat să intre în complexul de la Flushing Meadows.Bărbatul avea ascuns sub haine un pistol, când a fost depistat de firma care asigura securitatea la turneul american.Bărbat înarmat, reținut după ce a încercat să intre la US OpenÎn momentul în care a fost depistat și întrebat despre armă, bărbatul a devenit recalcitrant, potrivit Fox News. ...