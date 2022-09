Bia Khalifa şi Paul Diaconescu, atingeri intime la Sunt celebru, scoate-mă de aici! S-a întâmplat în miez de noapte, iar colegii au auzit tot: “Băi, frate!”

14:00

În urmă cu câteva zile, un caz șocant zguduia opinia publică din întreaga lume: un român şi-a împuşcat fosta iubită, apoi a îndreptat arma asupra lui şi s-a sinucis în plină stradă, la Miami, totul […] The post Primele imagini cu românul care şi-a împuşcat fosta iubită, în mijlocul străzii, la Miami, după care s-a sinucis appeared first on Cancan.