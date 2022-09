S-au făcut de râs în prima zi de şcoală! Ce mesaj au transmis profesorii elevilor din Buciumeni, Dâmboviţa

14:40

Chiar în această seară, Emil Caran, membru al temutului clan Caran, urma să fie naș mare, la o nuntă cu peste 800 de invitați, organizată la restaurantul Mia Musica din Capitală. Însă, o tragedie de […] The post Nuntă cu 800 de invitați în clanul Caran, anulată din cauza unui accident grav. Lăutarii cântă acum la priveghi appeared first on Cancan.