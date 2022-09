Fiica Biancăi Drăguşanu a început școala. Cum a îmbrăcat-o blondina pe Sofia în prima zi

19:10

Povestea impresionantă a unui bărbat care are drept animal de companie un aligator a făcut înconjurul lumii. Acesta a reușit să treacă peste cea mai grea perioadă a vieții sale datorită reptilei care acum a […] The post Povestea care a făcut înconjurul lumii! Ce animal de companie și-a ales un bărbat, după ce și-a pierdut familia appeared first on Cancan.