Papa Francisc nu poate vizita curând Kievul și Moscova pentru că nu are premisiunea medicului

12:10

Venus, planeta ce conduce relatiile, iubirea si banii, iese din stralucitorul Leu si intra in Fecioara pe 5 septembrie unde va sta pana pe 29 septembrie 2022. Venus in Fecioara 2022 ne imprima o cu totul alta energie decat am avut cu Venus in Leu. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti. Venus este despre […]