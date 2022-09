Incredibil! Primul club din Liga 1 care și-a anunțat ultimul transferul direct pe foaia de joc

11:40

Returul barajului România - Slovenia pentru CM 2002, care ne-a lăsat acasă, conține concluzii care dor și la mai bine de 20 de ani: am dominat ca niciodată, am produs fotbal, ocazii, posesie, șuturi, am câștigat duelurile și la sol, și în aer, dar scorul a fost 1-1, după 1-2 în tur, și am rămas în afara Mondialului » Unele dintre cifrele InStat sunt realmente șocante: doi sloveni, care au jucat împreună 120 de minute, n-au primit niciodată o pasă de la vreun ...