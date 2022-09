BANC | Gigel, la piață: „Vreau 2 kilograme de cartofi, dar fiecare împachetat separat”

23:50

Dragostea chiar plutește în aer! Cel puțin în cazul cuplului Cristina ICH și Alex Pițurcă! Cei doi, cu relația lor ”încinsă”, se iubesc acum ca-n prima zi. Dragoste mare, iar CANCAN.RO a surprins momentele de […] The post S-a aruncat în brațele lui și l-a sărutat cu foc! Cristina ICH și Alex Pițurcă s-au împăcat! CANCAN.RO are imaginile electrizante din Nuba appeared first on Cancan.