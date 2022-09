Torje, back in business! Lob de la 20 de metri peste portarul Craiovei

14:50

”O etapă cu o încărcătură emoțională mare, nu a fost ușor, de fapt, a fost unul dintre cele mai dificile raliuri la care am participat, ziua de sâmbătă cu ploaie, suprafața extrem de alunecoasă, probe de viteză foarte mare. Am încercat să creștem ritmul față de Raliul Moldovei și am reușit. ...