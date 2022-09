A dat acul din bord peste cap! Cu cât a putut să circule un șofer pe A1. Polițiștii l-au lăsat fără permis și l-au amendat pe loc

11:40

Toamna și-a intrat în forță anul acesta chiar la timp pentru a începe un regim alimentar. Cine nu a slăbit în vară, are acum șansa să dea chiar și cinci kilograme jos în fiecare săptămână, […] The post Dieta de toamnă | Cum să dai jos 5 kg pe săptămână, mâncând până la ora 19:00 appeared first on Cancan.