Cel mai ghinionist şofer! Ce a păţit, după ce a oprit să facă o poză cu poliţistul „Lupul” de la Rutieră

17:00

Mai mulți telespectatori, care au așteptat cu sufletul la gură să urmărească show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, susțin că, de fapt, Pro TV ar umbla cu „cioara vopsită” și că filmările nu ar avea […] The post Pro TV, acuzat că umblă cu „cioara vopsită” la Sunt celebru, scoate-mă de aici: „Frunze din plastic, se află la Buftea, nu în Dominicană” appeared first on Cancan.