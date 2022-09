Reduceri la brandul Samsung în oferta Flanco de astăzi, 6 septembrie

11:00

Există oameni care ne învață că putem da un reset educației noastre la orice vârstă. Pentru că mulți dintre noi am folosit prea puțin din ce am învățat pe băncile școlilor, în muncă sau în afaceri. Și de-a lungul anilor ne-am simțit confuzi și frustrați pentru că am simțit că sunt lucruri care ne scapă. […]