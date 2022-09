„S-a terminat, prieteni”: Boris Johnson demisionează îngropat de scandaluri, dar se compară cu „o rachetă care și-a făcut treaba”

13:10

Megan Lucky s-a întors și tânăra americancă a făcut din nou show în tribunele de la US Open. Doi ani la rând, în 2021 și 2022 tânăra pasionată de tenis și băutoare de bere din New Jersey a furat spectacolul la US Open, scrie ediția în limba engleză a cotidianului spaniol Marca. Încă o dată, […]