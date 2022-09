Astăzi, exclusiv Champions League pentru profit » „11” de vis lansat AICI »»

23:10

Inconștiență totală la volan! Un bărbat în vârstă de 38 de ani a dat acul din bord peste cap pe Autostrada A1 Deva-Nădlac. Oamenii legii l-au lăsat fără permis și l-au amendat pe loc. Iată […] The post A dat acul din bord peste cap! Cu cât a putut să circule un șofer pe A1. Polițiștii l-au lăsat fără permis și l-au amendat pe loc appeared first on Cancan.