Anunțul lui Rafa Nadal, după eliminarea de la US Open: „Nu știu când mă voi întoarce pe teren”

Rafael Nadal (36 de ani, #3 ATP) a fost eliminat în optimile de US Open de americanul Frances Tiafoe (24 de ani, #26 ATP), scor 4-6, 6-4,4-6, 3-6. La finalul meciului, Nadal a declarat că va pune tenisul în plan secund și se va concentra pe viața personală.Câștigător al Roland Garros și Australian Open în acest an, Rafael Nadal a mărturisit că are nevoie de o perioadă în care să-și pună lucrurile din viața personală în ordine. ...

