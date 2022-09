Dieta cu 1.200 de calorii a Gabrielei Cristea. Cum a reușit să slăbească prezentatoarea TV fără pic de sport?

11:50

Facturile la energie cresc de la o lună la alta, iar românii se gândesc și caută soluții pentru a reduce consumul. Electrocasnicele fără de care viața noastră ar fi mult mai grea sunt principalele consumatoare, […] The post Cele 4 electrocasnice care te „rup” la bani în 2022. Aceste aparate îți triplează factura la curent appeared first on Cancan.