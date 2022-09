Nicolae Ciucă a convocat o ședință de urgență la Guvern după ce Blue Air a suspendat zborurile

18:20

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a publicat marți, 9 septembrie, raportul său privind situația securității și siguranței nucleare din Ucraina, inclusiv concluziile misiunii la centrala nucleară din Zaporojie, din sud-estul țării, ocupată de trupele ruse, relatează CNN și The Guardian. ? New IAEA report on the nuclear safety, security and safeguards situation in #Ukraine.Includes […]