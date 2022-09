L-au demis pe Sinisa Mihajlovic după 3 ani și jumătate

17:50

Când cel mai mare vas de croazieră din lume a sosit recent în Barcelona, ​​Spania, călătoria a trei pasageri a fost întreruptă subit, autoritățile spaniole arestându-i pentru presupuse înșelăciuni în cazinoul navei.Garda Civilă a Spaniei a arestat luna trecută doi britanici și un francez după ce Wonder of the Seas din Royal Caribbean a acostat la Barcelona. ...