Cum vor ajunge acasă românii cărora li s-au amânat zborurile. Răspunsul dat de Ministrul Transporturilor

13:20

Un turist român care a vizitat recent insula Thassos din Grecia a rămas surprins în momentul în care a descoperit cât are de achitat pentru o masă în oraș. Dacă până acum se spunea despre […] The post Cât a plătit un turist român pe un platou de fructe de mare în Thassos. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota appeared first on Cancan.