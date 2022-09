Bancul de joi. Doi tineri se duc în parc: „Ce frumos cântă greierii”

14:20

O tragedie cumplită a lovit pe neașteptate o familie din Marea Britanie. La începutul verii trecute, Martha Mills era o adolescentă de 13 ani, fericită și zâmbitoae. Însă, după ce a plecat alături de părinţi […] The post Tragedie cumplită! Mărturia cutremurătoare a unei mame căreia i-a murit copilul după ce medicii i-au spus că nu este atât de grav appeared first on Cancan.