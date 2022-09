Motivul pentru care George Simion i-a dus o lumânare cadou lui Ion Iliescu: „M-am dus cu un tricou şi o spânzurătoare”

18:10

Dragă cititorule, pentru că nu există zi în care să nu ne dorim să „condimentăm” doza de informație cu puțin umor, ți-am pregătit un banc care să te binedispună. „Trei tipi mor şi ajung la […] The post BANCUL ZILEI | 3 tipi mor şi ajung la poarta Raiului: De câte ori v-ați înșelat nevestele? appeared first on Cancan.