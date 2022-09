“Vampiri energetici” la care nu te-ai fi gândit vreodată. Cele 9 plante pe care nu ar trebui să le ții în casă

07:50

Daniela Crudu le-a făcut o surpriză fanilor săi de pe Instagram în momentul în care a anunțat că s-a apucat de Only Fans. Fosta prezentatoare TV nu ia în considerare posibilitatea de a lucra alături […] The post Daniela Crudu nu vrea să colaboreze cu sora ei, Ana, pe Only Fans: „Mă vând bine singură” appeared first on Cancan.