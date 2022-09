Drona Bayraktar și contra-ofensiva armatei ucrainene din sudul Ucrainei

09:20

Statul Major al armatei ucrainene susține că președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat forțelor sale să ocupe întreaga regiune Donețk din estul Ucrainei până pe 15 septembrie. Kievul a mai făcut astfel de afirmații, fără confirmare oficială sau independentă. În ultimele săptămâni, luptele în regiunea Donețk au crescut în intensitate. Autoritățile locale au anunțat evacuarea obligatorie a populației civile. Mulți refuză să plece, dar sunt și unii care acceptă, în ultimul moment. Corespondenții Current Time au încercat să afle cum decurge evacuarea, însoțind o echipă de voluntari ai Crucii Roșii în orașul Bahmut, situat la doar câțiva kilometri de linia frontului. Dima și Andrei sunt voluntari la Crucea Roșie și încearcă să ajungă la punctul lor de destinație din Bahmut, regiunea Donețk. Orașul se pregătește intens pentru lupte de stradă, iar ei rătăcesc prin labirintul străzilor blocate.„Multe străzi sunt blocate, în ultima vreme. Cu GPS-ul nu mai poți ajunge. Trebuie să cauți în regim manual”, spune voluntarul .Ambii sunt din capitala Kiev. La Crucea Roșie au venit pe 24 februarie, în prima zi a invaziei. Au simțit că trebuie să dea o mână de ajutor, spun ei. Misiunea lor de astăzi este să evacueze două persoane în vârstă dintr-o suburbie a Bahmutului. De aceea, au venit cu ambulanța. Potrivit voluntarilor, fluxul doritorilor de a pleca s-a diminuat. Lumea fuge doar atunci când pericolul devine iminent.„Acceptă să plece când vine nenorocirea. După ce cade obuzul foarte aproape. Până atunci - nu. Toți cei care au dorit, au plecat deja. Au rămas numai aceia care cred că vor scăpa, cumva. Dar se întâmplă să nu scape. Un ultim exemplu - o mama tânără cu doi copii, din Sveatohirsk. Le-am adus ajutoare umanitare. Au spus: „Nu plecăm, rămânem deocamdată aici”. Peste două zile, a căzut un obuz. Bunica a murit. Ei s-au evacuat de urgență, iar noi i-am condus până la tren”.Însemnul Crucii Roșii pe automobil nu este o garanție de securitate pe linia frontului. Voluntarii spun că trebuiau să escorteze ambulanța cu o altă mașină, care a avut însă mai puțin noroc. Sediul Crucii Roșii de la Sloveansk a fost bombardat de artileria rusă acum câteva zile. Trei automobile au fost distruse, clădirea a rămas fără geamuri și cu acoperișul deteriorat, dar Crucea Roșie nu și-a oprit activitatea. Este pur și simplu un cadou al sorții că nimeni nu a avut de suferit, spun voluntarii.Activitatea echipelor de evacuare s-a schimbat foarte mult în ultima vreme. Dacă înainte voluntarii mergeau în orașele și satele de pe linia frontului și încercau să-i convingă pe oameni să-și părăsească locuințele, acum ei lucrează doar la adrese concrete. Adică numai în cazul că există o solicitare, dacă sunt persoane care doresc să plece, voluntarii vin și le evacuează, cât mai repede posibil.De data aceasta, cei care așteaptă să fie evacuați sunt Vasili și Ekaterina, din satul Kurdiumovka, situat la doar câțiva kilometri mai la sud de Bahmut.„Bombardamentul a spart acoperișul. Așa că, în sfârșit, am hotărât să plecăm”, spune Vasili, adăugând: „Este foarte greu, abia am terminat de construit casa. Să tot trăiești în ea la pensie, dar nu se poate. Ne este frică să mai stăm. Am pierdut un fiu în 2015. Acum ne bombardează din nou. Nu mai vreau să pierd pe nimeni”, spune Vasili.Vasili și soția sa Ekaterina vor pleca în regiunea Vinița, din vestul țării, unde-i așteaptă cel de-al doilea fiu.Înainte să-și ia rămas bun de la casă, Vasili mătură prin curte. Iar Ecaterina îi face casei semnul crucii.