Alexandru Tomescu este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

19:40

O altă femeie și-a pierdut viața, după ce a picat pradă rechinilor, chiar sub ochii familiei. Incidentul vine la nici două luni după ce o suceveancă a murit sfâșiată de rechin în Egipt. O altă […] The post O nouă tragedie! După ce o suceveancă a murit în Egipt, o altă femeie a picat pradă rechinilor! Se afla în vacanță, alături de familie appeared first on Cancan.