Oana, apariție de senzație fără Viorel Lis: „Nu e nimic rău în asta”

21:30

Mihai Ene este concurentul de la Chefi la cuțite care are o poveste de viață impresionantă. Tânărul nu are o mână, dar nu vede acest lucru ca un impediment, mai ales că a ajuns în platoul show-ului […] The post Cine este Mihai Ene, concurentul care va găti cu o singură mână, la „Chefi la cuțite” appeared first on Cancan.