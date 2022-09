Biletul Zilei: Golurile ne garantează profitul »»

07:20

În această dimineață CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor săi unul dintre cele mai amuzante bancuri ale zilei. Problema aerului condiționat pare că a fost rezolvată fără ezitare de o femeie. În perioada în care aerul condiționat […] The post Bancul zilei. „Să nu mă mai cauți, am cunoscut pe cineva” appeared first on Cancan.