Lucian Goian despre evoluția Octavian Popescu: „Schimbare neinspirată. Un jucător care nu știe să se apere”

West Ham - FCSB 3-1 | Nicolae Dică, antrenorul roș-albaștrilor, susține că echipa lui a făcut din nou „cadouri” adversarilor când jocul nu le era favorabil englezilor.„E păcat că am făcut acel cadou în minutul 70, acel penalty, până atunci am făcut un joc foarte bun, am stat bine defensiv. Până la penalty, ei n-au avut nicio ocazie în repriza a doua! După golul de 1-1, au venit peste noi și au mai marcat de două ori, iar noi nu le-am mai pus probleme foarte mari. ...