Dani Oțil, primele declarații de la petrecerea de tăiere a moțului lui Tiago...

17:40

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Lavinia este una dintre miresele "țepuite" de Sile de la Cernica. Femeia a trăit clipe de coșmar la propria nuntă. "Eu am avut nunta pe 21 august, fiind mutată de pe 30 august 2020, din pandemie. Orice mișcare pe care am făcut-o din momentul în care am decis să facem nunta, am vorbit fie cu lăutarii, fie cu cei de la local să ne putem înțelege cu datele, pentru că nu voiam să renu...