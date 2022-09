Locul din România unde bărbații au chiar și patru soții. Cele mai scumpe sunt cele cu părul blond

14:50

Denis Roabeș, solistul trupei de la ”The Motans” este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de la noi din țară, acesta fiind extrem de difizat la radiourile din întreaga țară cu melodiile lui sincere și […] The post Denis Roabeș, solistul de la The Motans, se însoară? Declarațiile făcute de noul jurat de la Vocea României i-au surprins pe fani appeared first on Cancan.