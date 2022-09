Adrian Mutu a ajuns de urgență la spital, în Târgu Jiu. Ce s-a întâmpla cu „Briliantul”, cu doar câteva ore înainte de derby

17:10

Atenție, români! Transportatorul national de energie electrică Transelectrica avertizează cu privire la o tentativă de fraudă printr-o campanie de tip SCAM care utilizează identitatea vizuală a companiei şi subliniază că nu are calitatea de furnizor […] The post Atenție, români! Se trimit mesaje cu facturi false. Avertismentul Transelectrica appeared first on Cancan.