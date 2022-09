Vești incredibil de bune pentru elevi! Sorin Cîmpeanu a făcut anunțul despre bursele școlare, dar și cele sociale

23:50

În familia C. din superbul Buzău, rolurile sunt distribuite foarte clar. O. C., zis și Sărsăilă – ce superbă poreclă, este capul familiei: soț și tată. V.C., zisă și V.C., este soția soțului ei și […] The post Clanul Sărsăilă: viața și opera! POVESTE MONUMENTALĂ! Soția – amanta unui miliardar japonez! Socrul, soțul, toată familia – viață de milionari din “munculița” ei! Toți vedete de TIKTOK și INSTA! appeared first on Cancan.