Coronavirus în România, 11 septembrie. Numărul cazurilor noi de COVID, în scădere

19:20

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Reginei Elisabeta a II-a vi depus miercuri la Westminster Hall unde va rămâne timp de patru zile înainte de înmormântarea ei care va avea loc luni, 19 septembrie, la Westminster Abbey, a confirmat oficial sâmbătă Palatul Buckingham. The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster […]