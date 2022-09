Festivalul de la Veneția: un documentar despre criza opioidelor din SUA a câștigat Leul de Aur

Autoarea de filme documentare Laura Poitras a câştigat, sâmbătă seară, Leul de Aur la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, cu pelicula „All the Beauty and the Bloodshed“.

