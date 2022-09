Andreea Esca a vorbit despre cele mai dificile momente din cariera sa:„M-a durut foarte tare”

13:50

Prognoza ANM. Iarna ar putea să ne „ia prin surprindere” anul acesta, spun meteorologii. Primii fulgi de zăpădă vor cădea în România în luna noiembrie, în zonele montane. În plus, vremea se va răci mai […] The post Prognoza ANM. Când va ninge în România. Ce transmit meteorologii appeared first on Cancan.