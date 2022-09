Ești născut înainte de 1980? Specialiștii trag un semnal de alarmă! Ce trebuie să faci

18:10

Karym a povestit tuturor cum a fost păcălit de către managerul lui Carmen de la Sălciua. Cântărețul a spus că se va judeca în instanță cu Florin Necșoiu, deținătorul casei de discuri Nek. Iată de […] The post Cântărețul Karym o face praf pe Carmen de la Sălciua, dar și pe managerul acesteia: ”Nu știu cine te crezi și la ce nivel crezi că ești” appeared first on Cancan.