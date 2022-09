Alina Ceușan nu face „echipă” cu soțul la evenimentele mondene: „El, de cele mai multe ori, preferă să…”

18:50

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat care va fi prognoza meteo pentru ziua de duminică, 11 septembrie 2022. Află cum va fi vremea la munte, pe litoral, dar și în Capitală. Iată ce au […] The post Anunț important venit de la ANM! Cum va fi vremea duminică, 11 septembrie 2022 appeared first on Cancan.