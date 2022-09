Nicolae Dică a prefațat duelul cu FC Voluntari: „Echipa a fost în play-off, partida va fi grea”

01:50

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) este campioana de la US Open 2022! Poloneza a învins-o în ultimul act pe Ons Jabeur (28 de ani, 5 WTA), scor 6-2, 7-6(5).Iga Swiatek a ajuns la 3 trofee de Grand Slam De luni, Ons Jabeur va urca pe locul 2 în clasamentul WTA. Swiatek rămâne lider.Iga venea la New York în postura de favorită, dar cu semne îndoielnice avute în pregătire, eliminări premature la Toronto și Cincinnati.Jocul ei a căpătat alte dimensiuni la US Open. ...