Charles al III-lea: marile controverse. Mariajul cu prințesa Diana, influența în guvern, finanțări dubioase

16:50

Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, s-a născut la Palatul Buckingham, în seara zilei de 14 noiembrie 1948. Numele său complet este Charles Philip Arthur George, prinţ de Wales. Este primul copil al reginei Elisabeta a II-a şi al prinţului Filip, duce de Edinburgh. Charles are o soră, pe Anne, Prinţesă Regală, născută în 15 august 1950 şi doi fraţi, Andrew, duce de York, născut în 19 februarie 1960, şi Edward, conte de Wessex, născut în 10 martie 1964. În vârstă de 73 de ani, Charles este monarhul care a așteptat cel mai mult în comparație cu predecesorii lui să urce pe tronul Marii Britanii. În aceste zile, în care toată Marea Britanie deplânge dispariția mamei sale, teama unora dintre monarhişti este că Charles va fi un rege slab. Admiratorii săi cred însă că înţelepciunea, grija şi preocuparea pentru ecologie îi va aduce sprijinul public de care are nevoie.Charles va fi proclamat oficial rege sâmbătă la Palatul St James din Londra, în fața unui organism ceremonial cunoscut sub numele de Consiliul de Accesiune, alcătuit din foști și actuali membri ai Parlamentului, nobili de la Curtea regală, funcționari publici de rang înalt, înalți comisari ai Commonwealth-ului și primarul Londrei, relatează BBC. Regele Charles a devenit moștenitor al tronului Marii Britanii după ce mama sa Regina Elisabeta a II-a i-a urmat la domnie tatălui ei, regele George al IV-lea, după moartea acestuia.Biografii și istoricii regali spun că Charles nu a avut o copilărie uşoară, din cauză că mama şi tatăl său erau adesea plecați lui întregi în turnee prin Commonwealth. Nu a fost alături de părinți la primele două Crăciunuri din viața lui şi nici când a împlinit trei ani.Pentru că era un „tânăr foarte sensibil şi emotiv”, tatăl său, Prințul Philip, l-a trimis în Scoția, la Gordonstoun, un internat dur şi spartan, scrie biograful regal Tina Brown.Charles a absolvit școala cu note medii, iar ulterior a descris anii de școală ca fiind „o pedeapsă cu închisoarea”. După liceu, Charles a urmat cursurile Universității Cambridge, fiind primul membru al familiei regale care a obţinut o diplomă de la prestigioasa universitate.Charles adevenit Prinţ de Wales în cadrul unei ceremonii grandioase în 1969.Încercând să-și găsească un țel în viață, Charles a învățat să conducă trenul, să fie soldat și chiar vânător, dar la un moment dat și-a dat seama că nimic din toate acestea nu-i place. În 1994, într-un film documentar de televiziune un copil îl întreabă: „Cine eşti?”. Charles a răspuns: „Aş vrea să ştiu”.Diana, Camilla și Charles Pe când era prinț, Charles a fost unul dintre cele mai mediatizate personaje ale Casei Regale din cauza relației cu prima lui soție, Prințesa Diana. Pe Diana a văzut-o prima dată în noiembrie 1977, la Althorp House, în timp ce el se întâlnea cu sora ei mai mare, Sarah. Cei doi s-au căsătorit pe 29 iulie 1981, în Catedrala St. Paul din Londra. Cu toate că avea premisele unei căsătorii fericite, mariajul lui Charles cu Diana a fost un eșec.Charles și Diana au fost infideli unul altuia, ceea ce a dus la o separare oficială în 1992 și la divorț în 1995. În timpul căsătoriei cu Diana, Charles se întâlnea cu actuala lui soție Camilla, lucrul pe care Diana îl știa, fiind unul dintre motivele de divorț. Diana spune că „eram trei în această căsătorie, deci era cam aglomerat”.În timpul scurt cât au fost căsătoriți, Charles şi Diana au avut doi fii, Prinţul William, acum moştenitor al tronului, şi Prinţul Harry, care s-a retras din îndatoririle regale după căsătoria cu actrița americană Meghan Markle.Moartea Prințesei Diana pe 31 august 1997 l-a apropiat pe Charles de Camilla Parker Bowles, care a primit titlul nobiliar de ducesă de Cornwall. În anumite cercuri ale societății britanice a existat o ostilitate persistentă față de cea de-a doua soţie, Camilla, ducesa de Cornwall.Într-un interviu pentru revista GQ în septembrie 2018, Charles a spus: „Eşti acuzat că provoci controverse doar pentru că încerci să atragi atenţia asupra unor lucruri care nu fac neapărat parte din perspectiva convenţională".Sprijinitorii lui l-au apărat de fiecare dată pe Charles, susținând că el a fost o pradă ușoară mai ales pentru presa tabloidă, care îi urmărea fiecare acţiune și fiecare discurs. „Când te afli într-o poziţie publică foarte expusă, loialitatea şi lipsa de loialitate sunt probleme complexe'', a declarat un fost asistent al prinţului, care a lucrat timp de mai mulţi ani pentru Charles, citat de Reuters.Cei care îi sunt ostili spun despre Charles că este arogant. Susținătorii săi spun că foarte puțin din ceea ce s-a scris despre Charles este adevărat.„Are o personalitate complicată. Rareori am întâlnit pe cineva cu o curiozitate atât de mare despre lume, dornic să afle tot ce se întâmplă şi de ce. Mai mult decât orice, are această ambiţie, are o putere de muncă fenomenală", a mai spus fostul asistent, citat de Reuters.Simon Lewis, secretarul reginei Elisabeta pe probleme de comunicare în perioada 1998-2001, îl descrie pe Charles ca plin de entuziasm, implicat, cu un „simţ al umorului mai ciudat".Prințul devotat îndatoririlor regaleToată lumea spune că Charles și-a îndeplinit cu devotament îndatoririle regale cât timpa fost prinț moștenitor, ceea ce probabil va face și acum, când a devenit Regele Marii Britanii. Apropiații spun că Charles își începe ziua foarte devreme cu un mic dejun și și-o încheie spre miezul nopții.Charles este pasionat de arte, cultură, teatru, literatură, operă şi muzică pop. E un mare admirator al lui Leonard Cohen. Pe când era prinț, Regele Charles a publicat numeroase cărţi, printre care cele mai cunoscute sunt ''The Old Man of Lochnagar'' (1980) şi ''A Vision of Britain'' (1989). A fost distins cu numeroase premii şi medalii: Legiunea de Onoare (1984), Premiul European al Mediului (1988), Premiul ''Spoleto'' (1989), ''Autorul britanic al anului'' (1990).Una dintre preocupările majore ale lui Charles este grădinăritul, motiv pentru care mâinile lui sunt tot timpul crăpate și umflate.Regele Charles este admirator al lui William Shakespeare, ale căruit scrieri le citește adesea. De asemenea, pictează în acuarelă şi a scris cărţi pentru copii.Schimbările climatice și caritateaÎn ultimii ani, Charles s-a implicat tot mai mult în cauze precum protecția mediului şi schimbările climatice. Moharhul britanic declara în urmă cu câțiva ani că „ar fi o neglijenţă criminală" să nu îşi folosească rolul pentru a ajuta oamenii.La mijlocul anilor 70, Charles a înființat The Prince's Trust care reprezintă, ca grup, cea mai mare iniţiativă caritabilă din Marea Britanie.Organizaţiile sunt active în mai multe domenii, de la arhitectură, artă, dezvoltarea de afaceri responsabile social, tineri, la dezvoltare globală durabilă şi mediul rural. Charles este patron a peste 420 de organizaţii caritabile,Prin organizațiile sale de caritate, Charles a oferit grant-uri nerambursabile pentru diverse probleme.Regele care iubește RomâniaLa mijlocul anilor 90, Regele Charles a venit de mai multe ori în România și s-a implicat în acțiuni pentru păstrarea patrimoniului cultural românesc.A cumpărat și a restaurat mai multe case vechi din mediul rural, dintre acestea cea mai cunoscută fiind la Viscri. Aici, Charles are Fundaţia Prinţul de Wales', înființată în 2 iunie 2015, fundație care face parte din The Prince's Charities Group.Organizația din România sprijină conservarea patrimoniului arhitectural, agricultura şi dezvoltarea durabilă în România. Principalul obiectiv al organizaţiei este dezvoltarea aptitudinilor profesionale în comunităţile rurale pentru a ajuta localnicii să îşi găsească mai uşor un loc de muncă.Charles a spus de multe ori că iubește România pentru frumusețea și diversitatea ei, pentru „bogățiile ei”.