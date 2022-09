Horoscop 12 septembrie 2022. Săptămâna începe cu Luna în Berbec

23:50

Marius Csampar nu are nicio limită! Și-a găsit de lucru în capul unei coloane mortuare, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Asta este, de departe, culmea macabrului: criminalul în serie dirijează o înmormântare, sub […] The post Culmea macabrului: Criminalul în serie dirijează o înmormântare! Marius Csampar și-a găsit de lucru în capul unei coloane mortuare appeared first on Cancan.