El este Bogdan Constantin Adomniței, bărbatul care a murit în urma accidentului aviatic din Suceava. Era fratele fostului ministru al Educației

10:20

Prețurile de pe piața imobiliară au crescut excesiv, în ultima perioadă. Fie că este vorba despre achiziționarea unei locuințe, fie că se dorește închirierea unui apartament sau a unei garsoniere, prețurile oscilează de la lună […] The post Cum arată apartamentul din Cluj-Napoca scos la chirie cu 6.600 de lei pe lună appeared first on Cancan.