Ultimele locuri la buget la masteratele FJSC. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării scoate 50 de locuri la buget la concursul de admitere din septembrie 2022

10:30

Bancul zilei. Discuția dintre doi prieteni care a stârnit amuzament! Spor la râs! Discuție între doi prieteni: – Aseară m-am îmbătat, am sunat-o pe nevastă-ta și i-am zis totul despre noi. – De ce ai […] The post BANCUL ZILEI | „Aseară m-am îmbătat, am sunat-o pe nevastă-ta și i-am zis totul despre noi” appeared first on Cancan.