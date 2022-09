Ce se întâmplă cu Rapidul?

21:30

Farul - FC Argeș 3-0 | Gică Hagi, managerul dobrogenilor, l-a lăudat la finalul partidei pe Tudor Băluță (23 de ani, mijlocaș central) și a vorbit succint despre scandalul izbucnit la finalul partidei FCU Craiova - Rapid 1-0, cu Cristi Săpunaru în prim-plan.„Am jucat bine, am pregătit bine meciul, am început extraordinar, am marcat, apoi am avut 20 de minute în care ne-am pierdut. La pauză am reglat lucrurile și am terminat așa cum trebuia. ...