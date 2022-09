Curs valutar, 12 septembrie 2022. Ce se întâmplă cu euro, dolarul și lira sterlină. Câte procente înregistrează indicele ROBOR

14:00

Doliu în lumea fotbalului românesc! Florin Hidișan a murit la vârsta de 40 ani. Fostul fotbalist se lupta de mai bine de un an cu o boală nemiloasă, cancerul. Florin Hidișan s-a stins din viață […] The post S-a stins din viață la doar 40 de ani! Lumea fotbalului românesc este în doliu appeared first on Cancan.