Neagoe, după 1-0 cu CS Mioveni: „N-am făcut un joc foarte bun” » Stoican: „Rezultat nemeritat”

Nu este vorba atât despre valoare, cât despre stil. Spontan și natural, noul campion de la US Open este promisiunea că tenisul-spectacol nu a murit.Începutul în notă mondenă al unui articol despre finala masculină de la US Open ar putea suna așa: Sub privirile celebrilor Jerry Seinfeld, Jon Bon Jovi, Lindsey Vonn, Anne Hathaway și, nu în ultimul rând, ale preafrumoasei logodnice a lui Casper Ruud, temperamentalul Carlos Alcaraz a câștigat primul lui titlu de Grand Slam, ...