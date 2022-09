Soția lui Daniel Onoriu, despre adevăratele motive ale divorţului: „Nu îl iert indiferent ce ar mai face…”

11:30

Cazul dramatic al Adelei Loredana, tânăra care la doar 25 de ani a decis să-și pună capăt zilelor, a îndurerat întreaga țară, în urmă cu ceva vreme. La mai bine de opt luni de la […] The post Care este mesajul tulburător pe care polițista Adela Loredana i l-a trimis soțului ei, cu puțin timp înainte de a-și pune capăt zilelor appeared first on Cancan.