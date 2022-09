Compagno l-a exasperat pe Dică! 7 ratări uriașe în meciul cu FC Voluntari » Omrani stă la pândă

23:30

FCSB și FC Voluntari au remizat, scor 1-1, în runda cu numărul 10 din SuperLigă. Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a vorbit despre penalty-ul obținut la ultima fază (VIDEO mai jos), din care Nemec a egalat.„Am avut senzația că arbitrul nu dă penalty, deși eu am văzut de pe bancă, a fost penalty. Am văzut că arbitrul ezitat și am zis că nu se poate așa ceva! Mă gândeam că mai avem o șansă la VAR. ...