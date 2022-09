Ce este gutiera – ce rol are și când trebuie folosită

14:20

Popularitatea serialului The Crown a crescut vertiginos după moartea reginei Elisabeta a II-a. Vizionările serialului de pe platfoma Netflix au înregistrat o creștere cu până la 800% în Marea Britanie în ultimele zile. O tendință similară a fost observată și în SUA, Franța și Australia, relatează The Guardian. The Crown relatează viața reginei de-a lungul […]