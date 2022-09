Când va reveni Magda Pălimariu la Pro Tv. Ce a declarat prezentatoarea:„Având în vedere că este prima oară când…”

11:40

La situația aceasta nu s-ar fi așteptat! Iată ce a putut să primească o clientă, după ce a comandat un meniu cu șase bucăți de pui de la McDonald’s. Bucuroasă tare că urma să se […] The post Ireal! Și-a comandat un meniu cu 6 bucăți de pui de la McDonald’s, dar când a deschis cutia a rămas șocată. Ce a primit, de fapt appeared first on Cancan.