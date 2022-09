Bianca Pop, înșelată de un client cu câteva sute de euro: „A venit la ora 12 noaptea”

17:30

Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Într-un nou vlog pe YouTube, Denisa Filcea a povestit tot ce s-a întâmplat. Ma mult decât atât, vedeta a mărturisit că a fost umilită de către fotografă de mai multe ori. "Am fost foarte supărată, am început să plâng când am realizat că Eva nu are poze din ziua botezului și mă simțeam foarte vinovată din cauza asta. M-a afectat foarte tare, am rezolvat situația, am făcut a doua zi...